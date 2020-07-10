В киевском ресторане устроили разборки со стрельбой. Эксклюзив

В четверг, 9 июля, в Киеве две компании устроили стрельбу в ресторане Sorbonne.

По данным источника OBOZREVATEL в правоохранительных органах, в 18:20 между двумя группами лиц, отдыхавших в заведении, возник конфликт, который перерос в драку.

В результате киевлянин И. получил телесные повреждения, а неизвестный совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия в стену, после чего все участники стычки уехали из ресторана.

Во время осмотра места происшествия полиция обнаружила и изъяла пистолет АПС и 19 патронов, пистолет Макарова с глушителем и уничтоженным номером и 13 патронов, а также пистолет-пулемет и спецсредство Форт-14Р, зарегистрированные на киевлянина Д.

Между тем пострадавший И. был госпитализирован.

Сейчас принимаются меры по розыску и задержанию всех участников конфликта. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, массовую драку со стрельбой в Киеве в ночь на 31 мая устроили две группировки, связанные с газовым бизнесом, агрорынком и торговлей сельскохозяйственной техникой.