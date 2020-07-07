В киевском ночном клубе, работающем несмотря на карантин, на танцполе умер клиент

В воскресенье, 5 июля, в киевском ночном клубе, работающем несмотря на карантин, умер 27-летний мужчина.

Об этом сообщает ТСН. По информации издания, инцидент произошел около 4 часов ночи в ночном клубе на Трухановском острове. Старший инспектор днепровского управления полиции Анна Шевчук рассказала, что в ночь трагедии полицию в клуб вызывали дважды: один раз около полуночи, чтобы оштрафовать заведение за нарушение карантина, а второй раз – в 6 утра, чтобы зафиксировать смерть человека.

"Около 12 часов ночи, когда мы проводили отработку территории, мы составили на администратора данного заведения админматериалы. Штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Это уже не первый протокол на данное заведение", – рассказывает Анна Шевчук.

Однако, как сообщает издание, сразу после того, как полиция уехала, клуб снова открылся. Около 4:30 диджей Михаил сообщил о смерти посетителя. ТСН пишет, что тот сначала танцевал, а после потерял сознание.

"Собралось много людей и кого-то откачивали. Я решил подойти и увидел, что лежит молодой человек. Потом приехала скорая, а он уже мертвый был", – рассказывает он.

Утром съемочная группа наведалась в клуб, где оставались следы ночных гуляний, но бармен сказал, что о смерти человека слышит впервые, а ночью бар якобы вообще не работал.

"В полиции говорят, что дело открыли по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". А клуб и дальше собирает желающих отдохнуть с опасностью для здоровья. Ближайшее мероприятие уже анонсировано с приставкой "тайный", – написали в ТСН.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали фото и видео работающего элитного столичного ночного клуба Queen во время карантина.