Подозреваемые задержаны, им сообщили о подозрении

Пострадавший потерял сознание, но нападавших это не остановило

Парень сделал им замечание, из-за чего группа людей начала бить его руками и ногами

Подростки устроили разборки между собой в метро

В киевском метро подростки до потери сознания избили 20-летнего парня, который сделал им замечание из-за их поведения.

Инцидент произошел между станциями "Оболонь" и "Почайна", сообщила пресс-служба столичной прокуратуры (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

В киевском метро подростки избили парня facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Отмечается, что четверо людей, среди которых были несовершеннолетние, начали что-то очень громко выяснять между собой, используя нецензурную брань.

20-летний парень сделал им замечание, после чего подростки набросились на него и начали бить руками и ногами. Парень потерял сознание, однако нападавших это не остановило.

Правоохранители установили личности злоумышленников, им сообщено о подозрении по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

(На видео присутствуют сцены насилия)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черноморске Одесской области избили 14-летнюю девочку.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram