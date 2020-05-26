В киевском метро подростки до потери сознания избили 20-летнего парня, который сделал им замечание из-за их поведения.
Инцидент произошел между станциями "Оболонь" и "Почайна", сообщила пресс-служба столичной прокуратуры (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).
В киевском метро подростки избили парня
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Отмечается, что четверо людей, среди которых были несовершеннолетние, начали что-то очень громко выяснять между собой, используя нецензурную брань.
20-летний парень сделал им замечание, после чего подростки набросились на него и начали бить руками и ногами. Парень потерял сознание, однако нападавших это не остановило.
Правоохранители установили личности злоумышленников, им сообщено о подозрении по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
(На видео присутствуют сцены насилия)
Как сообщал OBOZREVATEL, в Черноморске Одесской области избили 14-летнюю девочку.
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