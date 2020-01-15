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15 января • обновлено в 19:58
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В киевском метро мужчина напал на детей: их спас военный

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Во вторник, 14 января, в киевском метро пожилой мужчина напал на 9-летнего мальчика. Ему не понравилось, что ребенок читает книги, а не занимается спортом.

От мужчины также досталось старшей сестре пострадавшего, которая за него заступилась. Об инциденте в вагоне метро рассказала тетя мальчика Татьяна Марусш на своей странице в Facebook.

"Сегодня к племяннику в метро (ехал со старшей сестрой) прицепился старик. Ребенок в очках. Стоял и читал книгу у двери, справа. Рядом сидела его сестра. Из рассказа детей, старичок приколупався к малому за книгу, говорил, ты и так слепой, еще читаешь, лучше бы ты спортом занялся", – написала женщина.

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На действия мужчины отреагировал только один человек, им оказался 42-летний боец ВСУ. Все остальные пассажиры в вагоне проигнорировали происходящее.

"Никто в вагоне даже не вступился за детей. И когда мальчик ударил рюкзаком дедушку, за то, что тот толкнул сестру, какая-то тетушка начала визжать о малолетних преступниках", – рассказала Марусш.

В киевском метро мужчина напал на детей

В киевском метро мужчина напал на детей

Коллаж

Пенсионер сломал ребенку очки, порвал куртку и книжку. В результате конфликта двое мужчин и дети оказались в отделении полиции метрополитена. Правоохранители составили административный протокол на нападавшего.

"И все бы ничего, уже к ***нарию, в котором мы живем, просто привыкла... Но! То несчастье в след нам кричало: Умные сильно! Пихают детям книги с пеленок, а они потом барыг в президенты выбирают. Это расценивать как комплимент? Хотя дети испугались. И самой страшно, среди бела дня в метро за детей никто не вступился, если бы не боец ​​украинской армии", – отметила тетя пострадавшего мальчика.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве пассажиры устроили самосуд над вором в метро. Момент избиение попал на видео.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Киевское метро
Место
Украина Киев
Тег
метро
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Комментарии
32
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2
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Так исковеркать книгу, свинячей шмовой,
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дикая недострана с биомассой кастрюль.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
не понимаю, зачем щирому украинцу книги?
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