В киевском аэропорту девушке переломали пальцы: фото, видео и подробности ЧП

В киевском аэропорту "Жуляны", 10 июля сотрудники уронили девушке на ногу тяжелый шкаф.

Как рассказала на своей странице в Facebook знакомая пострадавшей, мужчины перевозили мебель, которая была плохо закреплена (чтобы посмотреть несколько видео с места происшествия, проскролльте до конца страницы).

"Происшествие произошло в 10 утра. В аэропорту Kyiv на ребенка упал шкаф. Открытый перелом двух пальцев", – написала она, уточнив, что пострадавшую доставили в больницу №4, где не оказалось ваты.

Пострадавшая в Жулянах facebook/irepnytska

Мама подруги 18-летней пострадавшей вела трансляции на своей странице. Женщина пыталась найти ответственных и обращалась к работникам аэропорта, но никто не смог объяснить причину происшествия. Более того, все требовали выключить камеру, потому что "не телезвезды".

У девушки переломаны пальцы facebook.com/irepnytska

Сотрудники настаивали на том, что это был несчастный случай. Почему "внутреннее перемещение" мебели проходило без соблюдения правил предосторожности в людном месте, так никто и не ответил. В аэропорту подчеркнули, что подобного рода ЧП произошло впервые.

"Нас представитель пресс-службы Галина Богдагенко угостила кофе и передала конфеты Маше, которая лежит в больнице. Вы чувствуете абсурд ситуации? Едем на такси. Аэропорт не предложил перевезти нас домой. Не спросили координаты родителей Маши, хотя всем СМИ говорят о том, что в "данный момент ведутся переговоры с родителями о компенсации". Не ведутся. Представители аэропорта не предложили отвести пострадавшего ребенка в нормальную больницу. Мы поехали в дежурную. Где нет ваты, тараканы на первом этаже и белье по 30 грн", – подвела женщина итоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в "Жулянах" отменили рейс, потому что во время загрузки багажа работники аэропорта на транспорте-погрузчике въехали в борт самолета.

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