В Киевской области Volkswagen наехал на мотоблок, есть погибший. Фото

Obozrevatel Криминал 12:24, 28.08.2020 Обновлено: 12:33, 28.08.2020

В Ставищенском районе Киевской области 27 августа произошло столкновение автомобиля Volkswagen и мотоблока.

Как сообщил OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, самоходная техника неожиданно выехала на дорогу с обочины.

"На автотрассе Киев-Одесса, неподалеку села Снежки, в результате аварии погиб 41-летний местный житель, водитель малогабаритного транспортного средства", – рассказал он.

В Киевской области Volkswagen столкнулся с мотоблоком, есть погибший
/screenshot Google

Источник уточнил, что водитель Volkswagen, 36-летний мужчина, на момент аварии был трезв.

Volkswagen наехал на мотоблок
/фото с места ДТП

Правоохранители устанавливают все детали аварии, открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе пьяный водитель на Lexus влетел в два авто и перевернулся.

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