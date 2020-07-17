В киевской многоэтажке нашли почти 100 кг токсичного вещества. Подробности ЧП
В подвале жилого дома в Киеве обнаружили тайник с ртутью.
В Днепровском районе Киева в подвале многоэтажного дома обнаружили 95 килограммов ртути.
Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Выяснилось, что 15 июля находку случайно обнаружил один из жителей дома №13 по бульвару Верховного Совета.
Мужчина решил навести порядок в подвале. А когда спустился, то обнаружил в помещении три металлических ящика, в которых было 12 стеклянных колб с ртутью весом 95 кг. Он сразу же вызвал полицию.
Опасную находку обнаружили в жилом доме в Днепровском районе Киева. Google Maps
Пары ртути и ее соединения очень ядовиты, воздействие даже в небольших количествах может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. С попаданием в организм человека через органы дыхания, ртуть аккумулируется и остается там на всю жизнь.
Утечка ртути в таком объеме, какой был обнаружен в доме на бульваре Верховной Рады, могла привести к возникновению чрезвычайной ситуации. Коробки с колбами забрали сотрудники ГосЧС.
В доме №13 по бульвару Верховной Рады обнаружили большое количество ртути Фото Jewel J
Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева жители многоэтажного дома случайно обнаружили в подъезде тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой.