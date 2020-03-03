В Днепровском районе Киева, в квартире дома на улице Амвросия Бучмы, 6в, обнаружили тело мужчины, которое начало разлагаться.

Жители здания уже некое время ощущали неприятный запахиз помещения, а также долго не видели его хозяина. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поэтому в понедельник вечером, 2 марта, родственница мужчины обратилась в полицию. Когда на место прибыли правоохранители, под дверьми квартиры снова ощущался неприятный запах, похож на трупный.

В киевской квартире нашли разлагающееся тело Информатор

Так, на место вызвали спасателей, которые вскрыли двери. Когда те зашли в помещение, то увидели тело мужчины, которое уже начало разлагаться. Погибший лежал на кровати.

Предварительно, следов насильственной смерти на теле не нашли. Личность мужчины установили, ему было около 73 лет.

В киевской квартире нашли разлагающееся тело Информатор

В киевской квартире нашли разлагающееся тело Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле входа в один из корпусов Национального транспортного университета 28 февраля обнаружили тело человека.

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