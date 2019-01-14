В здании Киево-Печерской лавры возник пожар: фото

В Киеве 14 января загорелось здание, принадлежащее Киевско-Печерской лавре. По предварительной информации, в ходе происшествия обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева, огонь вспыхнул в двухэтажном здании, которое находится за пределами лавры, однако входит в ее архитектурный комплекс (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это здание под реконструкцией. Будто бы это здание является памятником архитектуры, однако информация проверяется. Предварительно, горят деревянные перекрытия на крыше", — проинформировала начальник пресс-службы Светлана Водолага.

Пожар Facebook Владимир Силяков

Сообщается также, что на месте работает 11 единиц пожарной техники и 44 человека личного состава. Информация о пожаре поступила в 16:17. Столб дыма виднеется неподалеку от одного из входов в комплекс.

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