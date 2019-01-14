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/Криминал

В здании Киево-Печерской лавры возник пожар: фото

3.6тЧитать материал на украинском

В Киеве 14 января загорелось здание, принадлежащее Киевско-Печерской лавре. По предварительной информации, в ходе происшествия обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС Киева, огонь вспыхнул в двухэтажном здании, которое находится за пределами лавры, однако входит в ее архитектурный комплекс (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Это здание под реконструкцией. Будто бы это здание является памятником архитектуры, однако информация проверяется. Предварительно, горят деревянные перекрытия на крыше", — проинформировала начальник пресс-службы Светлана Водолага.

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Сообщается также, что на месте работает 11 единиц пожарной техники и 44 человека личного состава. Информация о пожаре поступила в 16:17. Столб дыма виднеется неподалеку от одного из входов в комплекс.

Новость обновляется

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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Не иначе как киевские онижедети расшалились
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Сцуки казларылые грабёж пожаром прикрыть пытаются, всю московскую нерусь нах*й из украинских святынь.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Вселенский патриарх Варфоломей совершил ошибку: он «самовольно» даровал Православной церкви Украины автокефалию и тем самым нарушил православные каноны, пишет Deutsche Welle. Впрочем, пока глава Константинопольского патриархата выслушивал критику в свой адрес от представителей других церквей, в США ему «рукоплескали», поскольку церковный раскол в Восточной Европе Вашингтону только на руку, утверждает корреспондент немецкого телеканала Миодраг Зорич. Варфоломей «самовольно, не послушав совета других архиереев», даровал Православной церкви Украины автокефалию и тем самым «нарушил церковное право, так называемые каноны», констатирует журналист Deutsche Welle. «Кроме того, он опротестовал решения по Украине, которые несколько лет назад сам же и принял. Последовавшая реакция вряд ли могла быть хуже: другие патриархаты отказались повиноваться Варфоломею. Его раскритиковали даже члены синода Греческой православной церкви. Против Варфоломея выступили православные священники высокого ранга в Польше и Чехии. Неодобрительно качали головами аббаты, старцы и более двух тысяч монахов церковной республики Афон», — отмечает автор статьи Миодраг Зорич.
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