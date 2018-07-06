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В Киеве жестоко избили политика: первые фото и видео с места ЧП

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В Киеве 6 июля в здание Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) ворвались представители националистической организации "С14".

Они сорвали мероприятие политической партии "Розумна сила". Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в ТППУ.

"Партия арендовала помещение под свое мероприятие. Во время его проведения ворвались около 20-30 молодых людей в футболках с надписью "С14". Они побили заместителя главы партии Александра Савченко", ― рассказал источник.

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Также наш источник отметил, что на вызов в ТППУ прибыло три наряда полиции.

О происшествии заявили и в Telegram самой организации.

"Сорвали шабаш пророссийской партии "Розумна сила". Заместитель главы Александр Савченко получил справедливое вознаграждение за свою деятельность", ― написали на канале.

Telegram С14

Telegram С14

Кроме того, позднее представитель "С14" Сергей Мазур заявил, что политическая партия "Розумна сила" якобы финансируется из России, а деньги ее членам передавал Борис Герман, который подозревается в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Telegram C14

В свою очередь Савченко выдвинул свою версию произошедшего. По словам политика, его избили, потому что он первым пришел на мероприятие.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве побили организатора ЛГБТ-марша.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Кушик Стефко
Кушик Стефко
Москаль кров'ю сцить. Слава Україні
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olex
olex
АнтибандЭровец, смотри рот не порви, когда сосешь обратное давление сильное..... можешь в своем забайкалье до пенсии не дожить.
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Кушик Стефко, Срала уСрайина! Хэроям ебало! уСраина! По на усре! Срала хохлосрация! В срало хохлопидоргАм!)))
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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Усі ці нацдружини та С14 без сумніву виконують замовлення кремля. Доводять будь-яку ситуацію до абсурду і дикунської агресії, яка насправді нічого не вирішує. Кремлю потрібна будь-яка дестабілізація, картинки для заходу про погроми за етнічними ознаками або побиття чи вбивства опозиційних політиків. Абсолютно не підтримую всілякі фейкові "Розумні сили", але дії С14 інспіровані кремлем. Як і недавні циганські погроми.
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Марченко Юра
Марченко Юра
хуйвенбины хохлятские
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