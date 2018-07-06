В Киеве жестоко избили политика: первые фото и видео с места ЧП

В Киеве 6 июля в здание Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) ворвались представители националистической организации "С14".
Они сорвали мероприятие политической партии "Розумна сила". Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в ТППУ.
"Партия арендовала помещение под свое мероприятие. Во время его проведения ворвались около 20-30 молодых людей в футболках с надписью "С14". Они побили заместителя главы партии Александра Савченко", ― рассказал источник.
Также наш источник отметил, что на вызов в ТППУ прибыло три наряда полиции.
О происшествии заявили и в Telegram самой организации.
"Сорвали шабаш пророссийской партии "Розумна сила". Заместитель главы Александр Савченко получил справедливое вознаграждение за свою деятельность", ― написали на канале.
Telegram С14
Telegram С14
Кроме того, позднее представитель "С14" Сергей Мазур заявил, что политическая партия "Розумна сила" якобы финансируется из России, а деньги ее членам передавал Борис Герман, который подозревается в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.
Telegram C14
В свою очередь Савченко выдвинул свою версию произошедшего. По словам политика, его избили, потому что он первым пришел на мероприятие.
Как писал OBOZREVATEL, в Киеве побили организатора ЛГБТ-марша.
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