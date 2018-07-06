В Киеве жестоко избили политика: первые фото и видео с места ЧП

В Киеве 6 июля в здание Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) ворвались представители националистической организации "С14".

Они сорвали мероприятие политической партии "Розумна сила". Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников в ТППУ.

"Партия арендовала помещение под свое мероприятие. Во время его проведения ворвались около 20-30 молодых людей в футболках с надписью "С14". Они побили заместителя главы партии Александра Савченко", ― рассказал источник.

Также наш источник отметил, что на вызов в ТППУ прибыло три наряда полиции.

О происшествии заявили и в Telegram самой организации.

"Сорвали шабаш пророссийской партии "Розумна сила". Заместитель главы Александр Савченко получил справедливое вознаграждение за свою деятельность", ― написали на канале.

Telegram С14

Telegram С14

Кроме того, позднее представитель "С14" Сергей Мазур заявил, что политическая партия "Розумна сила" якобы финансируется из России, а деньги ее членам передавал Борис Герман, который подозревается в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко.

Telegram C14

В свою очередь Савченко выдвинул свою версию произошедшего. По словам политика, его избили, потому что он первым пришел на мероприятие.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве побили организатора ЛГБТ-марша.