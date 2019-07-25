В Киеве зверски убили студентку: появились странные подробности

Убийцей 18-летней студентки Анастасии, которую нашли мертвой в своей квартире в Киеве, оказался ее парень из Полтавы.

Об этом сообщает ТСН. На теле девушки были обнаружены многочисленные ножевые ранения, а рядом с ней лежала мужская одежда, которую пытались отстирать от крови.

Камеры наблюдения зафиксировали, как парень днем 23 июля зашел в дом возлюбленной, а уже менее, чем через час, ушел оттуда через аварийные двери. Он был одет в вещи убитой.

По словам родственников Насти, она дружила с 18-летним парнем. Он был слишком замкнутым – не имел страниц в соцсетях. После дня поисков его нашли в Полтаве.

Как стало известно, он вместе с адвокатом пришел в местную полицию и заявил о нападении на него со стороны девушки. Позже его задержали в собственном доме. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве убили 18-летнюю студентку ФБ Анастасии Чернявской

В Киеве убили 18-летнюю студентку ФБ Анастасии Чернявской

В Киеве убили 18-летнюю студентку ФБ Анастасии Чернявской

В Киеве убили 18-летнюю студентку ФБ Анастасии Чернявской

В Киеве убили 18-летнюю студентку ФБ Анастасии Чернявской

В Киеве убили 18-летнюю студентку ФБ Анастасии Чернявской

Как сообщал OBOZREVATEL, тело убитой нашли в квартире по улице Ломоносова. Она не выходила на связь и отец забил тревогу.

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