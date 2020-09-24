В Киеве зверски убили мужчину: шею пробили ножницами и обмотали ремнем

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Криминал
20,2 т.

  • В Киеве нашли тело мужчины со следами насильственной смерти

  • Умершего обнаружил прохожий на Лысой горе

  • Сначала мужчину били по голове кирпичом, душили ремнем, а затем зарезали ножницами в шею

На Лысой горе в Киеве нашли тело мужчины

Вечером 23 сентября в Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины со следами насильственной смерти.

Его шея была пробита ножницами и обмотана ремнем, сообщает "Информатор". Тело погибшего нашел прохожий на поляне возле капища. На вид мужчине около 50 лет.

По предварительной информации, умершего били по голове кирпичом, душили ремнем, а затем зарезали ножницами в шею.

На месте происшествия работала полиция и следственно-оперативная группа.

Лысая гора в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, водитель в Киеве не пропустил Fiat Doblo, который двигался по главной. Нарушитель протаранил авто с тремя людьми, после чего его выбросило на обочину. После столкновения виновник ДТП сбежал.

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