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21 сентября • обновлено в 17:48
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В Киеве зверски убили 16-летнюю девушку: подозревают отца

5.5т Читать материал на украинском

В Оболонским районе Киева 21 сентября была убита в собственной квартире молодая девушка.

Как сообщает в Facebook "Киев оперативный", в полицию поступило сообщение о том, что около 11:30 на Попова, 6, произошло убийство.

Убили девушку 16 лет. Обнаружила ее женщина, которая является тетей умершей. Она увидела, что дверь в квартире родственников открыта, решила проверить и увидела огромную лужу крови.

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В преступлении подозревается отец девушки, его задержали правоохранители. Детали происшествия устанавливаются.

В Киеве зверски убили 16-летнюю девушку: подозревают отца

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве зверски убили 16-летнюю девушку: подозревают отца

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве зверски убили 16-летнюю девушку: подозревают отца

facebook.com/KyivOperativ

В Киеве зверски убили 16-летнюю девушку: подозревают отца

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве молодую женщину зарезал бывший муж на глазах у ее матери.

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Темы
Криминал Убийство в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
убийство полиция
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