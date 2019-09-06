В Киеве зверски изнасиловали женщину на глазах ее дочери

В Киеве в парке Андрея Малышко на глазах у 14-летней девочки изнасиловали ее 38-летнюю мать, угрожая ей ножом. ЧП случилось поздно вечером 5 сентября.

Об этом сообщает "Информатор". Полицейские задержали преступника по горячим следам. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Женщина со своими друзьями дожидалась 14-летнюю дочь с подработки в одном из кафе Киева. Компания отдыхала в парке. В это время они услышали крик о помощи. Агрессивный мужчина, размахивая ножом, напал на одного из мужчин в компании. После этого он схватил за волосы 38-летнюю женщину, затащил ее за дерево и заставил вступить в половую связь, изнасиловав разными способами.

В это время очевидцы пытались помешать происходящему, однако насильник отгонял их ножом. Полиция задержала нападавшего после того, как он сбежал с места ЧП.

Пострадавшая женщина является многодетной матерью, она воспитывает пятерых детей.

Подозреваемый в изнасиловании Информатор

Жертва Информатор

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