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6 сентября • обновлено в 07:53
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/ Криминал

В Киеве зверски изнасиловали женщину на глазах ее дочери

29.5т Читать материал на украинском

В Киеве в парке Андрея Малышко на глазах у 14-летней девочки изнасиловали ее 38-летнюю мать, угрожая ей ножом. ЧП случилось поздно вечером 5 сентября.

Об этом сообщает "Информатор". Полицейские задержали преступника по горячим следам. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Женщина со своими друзьями дожидалась 14-летнюю дочь с подработки в одном из кафе Киева. Компания отдыхала в парке. В это время они услышали крик о помощи. Агрессивный мужчина, размахивая ножом, напал на одного из мужчин в компании. После этого он схватил за волосы 38-летнюю женщину, затащил ее за дерево и заставил вступить в половую связь, изнасиловав разными способами.

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В это время очевидцы пытались помешать происходящему, однако насильник отгонял их ножом. Полиция задержала нападавшего после того, как он сбежал с места ЧП.

Пострадавшая женщина является многодетной матерью, она воспитывает пятерых детей.

Подозреваемый в изнасиловании

Подозреваемый в изнасиловании

Информатор

Жертва

Жертва

Информатор

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Место
Украина Киев
Тег
изнасилование
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я фигею с людей ну и что что он с ножом?что нельзя было в него камнем кинуть?уж половинкой кирпича запросто и никакой нож не спасет
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