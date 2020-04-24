На Левобережной продуктовый магазин заподозрили в разливе алкоголя. Закрывать его приехала муниципальная стража и полиция, а в защиту "наливайки" выступила охранная фирма и "титушки", назвавшие себя предпринимателями.

Как сообщает OBOZREVATEL, муниципальная стража получила жалобы от жителей соседних домов. Мол, в круглосуточном магазине продают некачественный алкоголь на разлив, из-за чего в окрестностях постоянно много пьяных людей.

Продавщица в магазине начала утверждать что баночки, в которых находится спирт, исключительно для личного использования - для дезинфекции рук. Однако, журналисты и представители "стражи" возразили, что на их глазах с такой баночкой из магазина выходил мужчина.

"На вас жалуются жители соседних домов. Посмотрите сколько на вас жалоб, сколько фотографий, на которых люди отсюда не выходят, а выпадают", - заявил представитель муниципальной стражи.

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

Местная жительница в комментарии OBOZREVATEL подтвердила, что в магазине "из-под полы" разливают алкоголь.

"Наливайка самая настоящая. Сначала носили в стаканчиках все время, а последние пару недель выносят в бутылочках. Они их выносят, распивают, напиваются, трижды им туда уже скорую вызывали, потому что они напивались "до ручки". Это какой-то гадюшник, мы с ними год воюем", - заявила она.

Об этом рассказал и завсегдатай "наливайки" по имени Сергей. По его словам, баночка спиртного стоит 9 гривен.

"Бывает (алкоголь в продаже, - Ред). И что? Периодически покупаю. Где-то по 9 гривен, а что? Я алкоголик. Для меня это законно", - заявил он.

Позже к месту стянулись и другие стороны конфликта. Так, приехали представители охранной фирмы "Шериф". По словам представителя муниципальной стражи, они "крышуют" подобные точки еще с 90-х годов. Пришла и женщина Любовь, представляющая интересы жителей дома. С собой она принесла постановление суда, согласно которому магазин должны были закрыть еще 3 марта.

Спустя какое-то время на место прибыла полиция, а вслед за ними и группа молодых мужчин, которые попытались прорваться внутрь магазина. Позже некий мужчина рассказывал "стражу", что это не "титушки", а ассоциация предпринимателей.

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

"Ты говоришь, что это титушки, а это предприниматели. У нас нет наемных, это сплоченный коллектив, потому нас не может какая-то монопольная компания переехать. У меня нет ни одной точки, где продавался бы алкоголь, отвечаю. Но у товарищей есть, я их стимулирую к изменению вида деятельности", - заявил он.

В итоге полиция решила изъять всю продукцию магазина, а всех участников конфликта отвезли в участок для сбора сведений. Саму же "наливайку" должны закрыть.

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