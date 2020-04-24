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24 апреля • обновлено в 21:37
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/ Криминал

В Киеве жители восстали против "наливайки" под домом: фото и видео закрытия "точки"

6.1т
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На Левобережной продуктовый магазин заподозрили в разливе алкоголя. Закрывать его приехала муниципальная стража и полиция, а в защиту "наливайки" выступила охранная фирма и "титушки", назвавшие себя предпринимателями.

Как сообщает OBOZREVATEL, муниципальная стража получила жалобы от жителей соседних домов. Мол, в круглосуточном магазине продают некачественный алкоголь на разлив, из-за чего в окрестностях постоянно много пьяных людей.

Продавщица в магазине начала утверждать что баночки, в которых находится спирт, исключительно для личного использования - для дезинфекции рук. Однако, журналисты и представители "стражи" возразили, что на их глазах с такой баночкой из магазина выходил мужчина.

"На вас жалуются жители соседних домов. Посмотрите сколько на вас жалоб, сколько фотографий, на которых люди отсюда не выходят, а выпадают", - заявил представитель муниципальной стражи.

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

Местная жительница в комментарии OBOZREVATEL подтвердила, что в магазине "из-под полы" разливают алкоголь.

"Наливайка самая настоящая. Сначала носили в стаканчиках все время, а последние пару недель выносят в бутылочках. Они их выносят, распивают, напиваются, трижды им туда уже скорую вызывали, потому что они напивались "до ручки". Это какой-то гадюшник, мы с ними год воюем", - заявила она.

Об этом рассказал и завсегдатай "наливайки" по имени Сергей. По его словам, баночка спиртного стоит 9 гривен.

"Бывает (алкоголь в продаже, - Ред). И что? Периодически покупаю. Где-то по 9 гривен, а что? Я алкоголик. Для меня это законно", - заявил он.

Позже к месту стянулись и другие стороны конфликта. Так, приехали представители охранной фирмы "Шериф". По словам представителя муниципальной стражи, они "крышуют" подобные точки еще с 90-х годов. Пришла и женщина Любовь, представляющая интересы жителей дома. С собой она принесла постановление суда, согласно которому магазин должны были закрыть еще 3 марта.

Спустя какое-то время на место прибыла полиция, а вслед за ними и группа молодых мужчин, которые попытались прорваться внутрь магазина. Позже некий мужчина рассказывал "стражу", что это не "титушки", а ассоциация предпринимателей.

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

На Левобережной продуктовый магазин разливал алкоголь

"Ты говоришь, что это титушки, а это предприниматели. У нас нет наемных, это сплоченный коллектив, потому нас не может какая-то монопольная компания переехать. У меня нет ни одной точки, где продавался бы алкоголь, отвечаю. Но у товарищей есть, я их стимулирую к изменению вида деятельности", - заявил он.

В итоге полиция решила изъять всю продукцию магазина, а всех участников конфликта отвезли в участок для сбора сведений. Саму же "наливайку" должны закрыть.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Ревизор" показал, как в Киеве соблюдают меры безопасности в заведениях питания

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Криминал
Персона
Вячеслав Буткалюк
Место
Украина Киев
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Комментарии на сайте не модерированы
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
9 грн,ну да боярышник не потянут 12-14 грн.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а не оплатили активистам,а денюжки заканчиваются,ни тебе митингов ,ни микро майданов,да уж.
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Кияни Криминал

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