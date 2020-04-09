В Киеве люди, которые нарушили карантинные ограничения из-за коронавируса COVID-19, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

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Об этом 8 апреля заявил мэр города Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, написала пресс-служба КГГА на своем сайте. По его словам, только от соблюдения карантина будет зависеть то, когда его ослабят.

"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, – безответственные и по отношению к себе, и по отношению к окружающим. Поэтому – пусть платят", – подчеркнул Кличко.

Кличко рассказал, во сколько киевлянам обошлось нарушение карантина. Иллюстрация

Он также отметил, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 300, в области – до 130.