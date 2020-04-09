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9 апреля • обновлено в 10:40
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В Киеве жители нарушили карантин и поплатились: в бюджет поступило 100 тысяч штрафов

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В Киеве люди, которые нарушили карантинные ограничения из-за коронавируса COVID-19, уплатили в бюджет уже 100 тысяч гривен штрафов.

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Об этом 8 апреля заявил мэр города Виталий Кличко в эфире одного из украинских телеканалов, написала пресс-служба КГГА на своем сайте. По его словам, только от соблюдения карантина будет зависеть то, когда его ослабят.

"На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, – безответственные и в отношении к себе, и в отношении к окружающим. Поэтому – пусть платят", – подчеркнул Кличко.

Кличко рассказал, во сколько киевлянам обошлось нарушение карантина. Иллюстрация

Кличко рассказал, во сколько киевлянам обошлось нарушение карантина. Иллюстрация

Он также отметил, что ослабление ограничительных мер рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 9:00 четверга, 9 апреля, количество случаев коронавируса COVID-19 выросло до 300, в области – до 130.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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