Во вторник, 2 сентября, в одном из ресторанов Киева на Днепровском спуске произошла драка между бывшим и действующим народными депутатами Верховной Рады Украины.

Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах. Так, между нардепом 8-го созыва из фракции "Батьківщина" Русланом Богданом и депутатом 9-го созыва из "Европейской солидарности" Сергеем Алексеевым возникла ссора.

Позже она переросла в драку. На место вызвали полицию, однако мужчины от объяснений отказались.

В Киеве жестоко подрались бывший и действующий нардепы

Стало известно, что Алексеев обратился в больницу, где у него констатировали перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища.

Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Как сообщал OBOZREVATEL, многие депутаты неоднократно устраивали такие "баталии" и раньше. Так, в ВРУ 20 декабря 2018 случилась драка между нардепами Юрием Березой ("Народный фронт"), а также Нестором Шуфричем и Юрием Бойко ("Оппозиционный блок").

В том же году скандальный депутат от Блока "Солидарность" Олег Барна подрался в прямом эфире с народным избранником от ВО "Свобода" Юрием Левченко.

В марте 2019 председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко вместе с несколькими нардепами устроили драку в правительственной ложе в Раде, где находился премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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