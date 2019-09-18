В Киеве жестоко избили зама Кличко: появились первые подробности

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак, которого жестоко избили в Киеве вечером 17 сентября, попал в реанимацию.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде". Слончак говорил слабым голосом и смог подтвердить только факт нападения.

"Я в реанимации, извините, трудно говорить", – сказал заступник КГГА.

В Киеве жестоко избили замглавы КГГА

Слончак является заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. До этого, с 2006 года, работал в Киевсовете на разных должностях – от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений до начальника управления правового обеспечения деятельности.

Он также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

Как написала пресс-служба полиции Киева, в дежурную часть Соломенского УП поступило сообщение от врачей о том, что на улице Митрополита Липкивского неизвестный избил заместителя главы КГГА.

На место выехала следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления обстоятельств происшествия. Будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Пресс-служба КГГА также подтвердила факт нападения на мужчину, написала прессекретар Слончак Галина Шпак на своей странице в Facebook.

"Сейчас состояние заместителя главы КГГА тяжелое, наложено 14 швов на голову", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве поздно вечером 17 сентября напали на заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Мужчину избили в подъезде дома по ул. Митрополита Липкивского, 16 в. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы.

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