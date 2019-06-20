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В Киеве жестоко избили участников ЛГБТ-события: новые детали

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В Киеве одним из пострадавших в результате нападения после показа кино в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" стал сотрудник "Театра переселенцев" и представитель фэшн-индустрии Олег Родион Шуригин-Греклов.

Его избили настолько сильно, что понадобилась госпитализация, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Он вместе с группой друзей возвращался после показа фильма "Не прячь глаз 2. Наши в США" из платформы "Изоляция".

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"Скорее всего, нападавшие имели команду не атаковать возле этого здания, потому проследили за группой до станции метро "Контрактовая площадь", где произошло нападения. Также пострадали две девочки, которым распылили слезоточивый газ в глаза", – уточнили в соцсети.

Пострадавший Олег

Пострадавший Олег

Facebook "Киев Оперативный"

Олег был травмирован сильнее остальных – нападавшие избили его ногами.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 19 июня, в Киеве на кинопоказе в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" на участников напали неизвестные в балаклавах. По словам организатора, среди участников, которых избили, были несовершеннолетние.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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