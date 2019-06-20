В Киеве жестоко избили участников ЛГБТ-события: новые детали

В Киеве одним из пострадавших в результате нападения после показа кино в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" стал сотрудник "Театра переселенцев" и представитель фэшн-индустрии Олег Родион Шуригин-Греклов.

Его избили настолько сильно, что понадобилась госпитализация, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Он вместе с группой друзей возвращался после показа фильма "Не прячь глаз 2. Наши в США" из платформы "Изоляция".

"Скорее всего, нападавшие имели команду не атаковать возле этого здания, потому проследили за группой до станции метро "Контрактовая площадь", где произошло нападения. Также пострадали две девочки, которым распылили слезоточивый газ в глаза", – уточнили в соцсети.

Пострадавший Олег Facebook "Киев Оперативный"

Олег был травмирован сильнее остальных – нападавшие избили его ногами.

Как писал OBOZREVATEL, в среду, 19 июня, в Киеве на кинопоказе в рамках ЛГБТ-события "КиевПрайд" на участников напали неизвестные в балаклавах. По словам организатора, среди участников, которых избили, были несовершеннолетние.

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