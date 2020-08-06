В Киеве женщину заподозрили в нападении на полицейскую: била ногой в живот

В Киеве женщину заподозрили в избиении патрульной полицейской.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Недавно к патрульным поступил вызов о том, что на улице Бурмистенко в Голосеевском районе между гражданами возник конфликт.

На месте полицейские обнаружили две компании, которые после употребления алкоголя начали выяснять отношения. По словам следователя Голосеевского управления полиции Сергея Ольшевского, на замечания патрульных с просьбой прекратить ссору граждане не реагировали.

"В ходе установления обстоятельств участники конфликта начали нецензурно выражаться в сторону сотрудников полиции. Когда патрульные стали составлять административные материалы на активных правонарушителей, две девушки начали препятствовать им. В результате к одной из злоумышленниц патрульная применила наручники, а в этот момент ее подруга начала бить полицейскую ногой в живот", – пояснил он.

На место для оказания помощи пострадавшей приехала скорая, а для документирования события – следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

Двух киевлянок, 1995 и 1988 годов рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В то же время 25-летней подозреваемой, которая наносила удары, уже объявили подозрение по части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователи обратились в Голосеевский районный суд столицы с ходатайством об избрании ей меры пресечения.

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