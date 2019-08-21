В Киеве женщину забили до смерти лопатой: первые фото и подробности

В Оболонском районе Киева 50-летний местный житель во время ссоры со своей 52-летней женой схватил лопату и избил ею женщину. А на следующий день киевлянин обнаружил пострадавшую мертвой.

Как написала пресс-служба полиции Киева, правонарушитель самостоятельно вызвал медиков и правоохранителей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На месте полицейские увидели на полу квартиры мертвую женщину, а на ее теле эксперты обнаружили гематомы и синяки. Мужчина рассказал, что во время совместного употребления алкогольных напитков между супругами возникла очередная ссора. В разгар спора он схватил лопату и избил ею жену, а на следующий день обнаружил женщину мертвой.

В Киеве женщину забили до смерти лопатой полиция Киева

Правоохранители установили, что киевлянин вместе с женой работали в пункте приема вторсырья. Ранее задержанный к уголовной ответственности не привлекался.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В Киеве местный житель поссорился со своей женой Полиция Киева

Он побил лопатой женщину Полиция Киева

Мужчина сам вызвал милицию и медиков Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, 17 августа, 40-летний мужчина нанес одиннадцать ножевых ранений своей бывшей жене, которая приехала поздравить их общего ребенка с днем рождения.

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