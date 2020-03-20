В Киеве впервые наказали за нарушение правил карантина, который ввели из-за распространения коронавируса. Жительница столицы, которая продавала продукты питания из рук в неустановленном месте, должна будет заплатить штраф в 17 тысяч гривен.
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Об этом написала пресс-служба Шевченковского районного суда города Киева на своей странице в Facebook. Именно этот суд 20 марта рассмотрел соответствующее дело.
"Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина", – говорится в сообщении.
В Киеве впервые наказали за нарушение карантина из-за коронавируса. Иллюстрация
Так, женщина была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и было наложено административный штраф в размере 17 тыс. грн.
Позже пресс-служба уточнила, что такой размер штрафа по делу о нарушении правил карантина людей является минимальным согласно законодательству. К тому же, к ответственности было привлечено "лицо, которое не относится к социально незащищенному слою населения, не является лицом пожилого возраста и осуществляло торговлю фруктами и овощами в большом количестве".
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
16 марта в Киеве были зафиксированы два первых случая коронавирусной инфекции.
Власти Киева объявили, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса.
По состоянию на 18 марта в Украине количество зараженных коронавирусом граждан увеличилось до 16 человек. В Киеве все еще было двое зараженных, в области – столько же.
Первым больным коронавирусом на территории области стал народный депутат Украины Сергей Шахов от группы "Довіра". Второй – его жена.
В Киеве 19 марта подтвердили новый случай заражения COVID-19. Это был уже третий больной в столице.
В тот же день в Украине в целом зафиксировали уже 26 случаев заражения новым коронавирусом.
Власти Киева уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только, чтобы соответствующие документы прошли юридические процедуры.
Сам Кличко заявил, что в ближайшие днив городе могут ввести чрезвычайное положение, если распространение коронавируса будет продолжаться. Также в Киеве могут ограничить движение всего транспорта.
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