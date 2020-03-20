В Киеве впервые наказали за нарушение правил карантина, который ввели из-за распространения коронавируса. Жительница столицы, которая продавала продукты питания из рук в неустановленном месте, должна будет заплатить штраф в 17 тысяч гривен.

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Об этом написала пресс-служба Шевченковского районного суда города Киева на своей странице в Facebook. Именно этот суд 20 марта рассмотрел соответствующее дело.

"Судом было установлено, что жительница города Киева осуществляла продажу продуктов питания из рук в неустановленном месте, чем допустила нарушение санитарно-противоэпидемических правил в период действия карантина", – говорится в сообщении.

В Киеве впервые наказали за нарушение карантина из-за коронавируса. Иллюстрация

Так, женщина была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и было наложено административный штраф в размере 17 тыс. грн.

Позже пресс-служба уточнила, что такой размер штрафа по делу о нарушении правил карантина людей является минимальным согласно законодательству. К тому же, к ответственности было привлечено "лицо, которое не относится к социально незащищенному слою населения, не является лицом пожилого возраста и осуществляло торговлю фруктами и овощами в большом количестве".

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