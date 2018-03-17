Напилась и уснула в снегу: киевлян разозлил вопиющий случай с ребенком

В Киеве женщина забрала 4-летнего племянника из детсада и по дороге домой, забыв о ребенке, напилась с друзьями и уснула в снегу.

Инцидент произошел 16 марта, сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Хорошая" тетя Лена, решила забрать племянника из детского сада, которому 4 года. По дороге домой встретила друзей и напилась с ними. Затем решила немного отдохнуть и поспать в снегу. В это время ребенок сам возле нее гулял. За это время ребенок промок, замер и проголодался. Полиция дала сок, "скорая" – булочку", – говорится в сообщении.

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Поднимали пьяную женщину с земли полицейские. Ребенка "скорая" увезла в 1-ю детскую больницу.

Facebook / Киев Оперативный

Facebook / Киев Оперативный

Facebook / Киев Оперативный

Facebook / Киев Оперативный

Facebook / Киев Оперативный

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