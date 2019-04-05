В Киеве женщина выпала с 11 этажа: что известно

В Святошинском районе Киева женщина выпала с 11 этажа и погибла.

Как сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в столице, трагедия произошла на ул. Булаховского, 34а.

"По предварительной информации, женщина совершила самоубийство", – отметили в ведомстве.

Из своих источников наши журналисты узнали, что погибшая проживала в данной высотке. Ей было 52 года.

Фото: Google. Maps и domik.ua

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском супермаркете в очереди за пиццей между покупателями возник конфликт, в результате чего один мужчина ударил оппонента в голову. В дальнейшем пострадавший скончался.

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