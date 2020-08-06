В Киеве женщина расчленила и пыталась сжечь тело мужчины. Фото и подробности

В Киеве иностранку обвинили в том, что она расчленила мужчину и пыталась сжечь части его тела.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своем сайте. Так, 5 августа во время отработки территории Деснянского района правоохранители обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая хотела уничтожить подозрительные предметы (чтобы посмотреть фото и видео, досколльте до конца страницы).

Отмечается, что полицейские остановили ее действия и выяснили, что неизвестная пыталась сжечь конечности человеческого тела. Как рассказал в.и.о. начальника ГУНП в г. Киеве Виктор Нечитайло, правоохранители установили личность погибшего мужчины и помещение, где обнаружили останки.

"Пострадавший – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. А затем в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ее задержали", – подчеркнул он.

Подозреваемой оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, которая последние несколько лет жила в Киеве. Правоохранители отрабатывают несколько версий, среди которых – "с корыстных мотивов с целью завладения жилой площадью, на которой пострадавший проживал". Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены экспертизы.

По данному факту начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения.

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