В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу. Фото с места инцидента

В Печерском районе Киева, на улице Генерала Алмазова, женщина выстрелила в своего бывшего мужа и сбежала.
Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 12 марта. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
На место сразу выехали патрули полиции и медики. Предварительно, около 22:00 женщина выстрелила в мужчину из пистолета, а тогда сбежала. Журналистам рассказали, что подозреваемая – бывшая жена пострадавшего.
В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу
Информатор
Врачи оказали помощь мужчине. Пуля попала ему в левое бедро.
В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу
Информатор
Скорее всего, подозреваемая стреляла из травматического пистолета. Что именно стало причиной инцидента – неизвестно.
В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу
Информатор
В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в Киеве неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.
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