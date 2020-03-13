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13 марта • обновлено в 10:16
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/ Криминал

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу. Фото с места инцидента

2.4т
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В Печерском районе Киева, на улице Генерала Алмазова, женщина выстрелила в своего бывшего мужа и сбежала.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 12 марта. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место сразу выехали патрули полиции и медики. Предварительно, около 22:00 женщина выстрелила в мужчину из пистолета, а тогда сбежала. Журналистам рассказали, что подозреваемая – бывшая жена пострадавшего.

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу

Информатор

Врачи оказали помощь мужчине. Пуля попала ему в левое бедро.

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу

Информатор

Скорее всего, подозреваемая стреляла из травматического пистолета. Что именно стало причиной инцидента – неизвестно.

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу

Информатор

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в Киеве неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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