В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу. Фото с места инцидента

В Печерском районе Киева, на улице Генерала Алмазова, женщина выстрелила в своего бывшего мужа и сбежала.

Инцидент произошел поздно вечером в четверг, 12 марта. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место сразу выехали патрули полиции и медики. Предварительно, около 22:00 женщина выстрелила в мужчину из пистолета, а тогда сбежала. Журналистам рассказали, что подозреваемая – бывшая жена пострадавшего.

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу Информатор

Врачи оказали помощь мужчине. Пуля попала ему в левое бедро.

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу Информатор

Скорее всего, подозреваемая стреляла из травматического пистолета. Что именно стало причиной инцидента – неизвестно.

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу Информатор

В Киеве женщина открыла стрельбу по бывшему мужу Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в Киеве неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.

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