В Киеве затонула яхта: жуткие фото и видео с места ЧП

В Оболонском районе Киеве в пятницу утром, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно.
Как написала пресс-служба КАСС "Киевская служба спасения" на своей странице в Facebook, на место ЧП сразу выехали спасатели и водолазы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Они начали поднимать со дна затонувшую яхту. Информации о пострадавших нет, подробности происшествия будут устанавливаться.
В Киеве затонула яхта
КАСС "Киевская служба спасения"
На странице "Киев Оперативный" в Facebook отметили, что ЧП произошло неподалеку с яхт-клубом.
В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно
КАСС "Киевская служба спасения"
На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту
КАСС "Киевская служба спасения"
В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно
КАСС "Киевская служба спасения"
На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту
КАСС "Киевская служба спасения"
В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно
КАСС "Киевская служба спасения"
На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту
КАСС "Киевская служба спасения"
В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно
КАСС "Киевская служба спасения"
На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту
КАСС "Киевская служба спасения"
В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно
КАСС "Киевская служба спасения"
На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту
КАСС "Киевская служба спасения"
В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно
КАСС "Киевская служба спасения"
На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту
КАСС "Киевская служба спасения"
В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно
КАСС "Киевская служба спасения"
На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту
КАСС "Киевская служба спасения"
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве владелец моторной лодки, управляя ею в состоянии алкогольного опьянения, на реке Днепр (между мостами "Метро" и "Патона") на большой скорости совершил опасный маневр в сторону яхты, в результате чего они столкнулись.
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