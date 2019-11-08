В Киеве затонула яхта: жуткие фото и видео с места ЧП

В Оболонском районе Киеве в пятницу утром, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно.

Как написала пресс-служба КАСС "Киевская служба спасения" на своей странице в Facebook, на место ЧП сразу выехали спасатели и водолазы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Они начали поднимать со дна затонувшую яхту. Информации о пострадавших нет, подробности происшествия будут устанавливаться.

В Киеве затонула яхта КАСС "Киевская служба спасения"

На странице "Киев Оперативный" в Facebook отметили, что ЧП произошло неподалеку с яхт-клубом.

Новости В Киеве за неуплату алиментов у мужчины конфисковали яхту

В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно КАСС "Киевская служба спасения"

На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту КАСС "Киевская служба спасения"

В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно КАСС "Киевская служба спасения"

На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту КАСС "Киевская служба спасения"

В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно КАСС "Киевская служба спасения"

На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту КАСС "Киевская служба спасения"

В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно КАСС "Киевская служба спасения"

На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту КАСС "Киевская служба спасения"

В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно КАСС "Киевская служба спасения"

На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту КАСС "Киевская служба спасения"

В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно КАСС "Киевская служба спасения"

На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту КАСС "Киевская служба спасения"

В Оболонском районе Киева в пятницу, 8 ноября, между Собачьим устьем и Верблюжьим проливом, затонуло судно КАСС "Киевская служба спасения"

На место сразу выехали спасатели и водолазы, которые начали поднимать со дна яхту КАСС "Киевская служба спасения"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве владелец моторной лодки, управляя ею в состоянии алкогольного опьянения, на реке Днепр (между мостами "Метро" и "Патона") на большой скорости совершил опасный маневр в сторону яхты, в результате чего они столкнулись.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!