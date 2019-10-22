"На кого ФОП не могут решить": в Киеве засняли эпичную драку путан. Видеофакт

В центре Киева возле входа в отель Aloft произошла драка с участием пяти девушек.

Инцидент попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал "Киев Оперативный" на странице в Facebook (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что происшествие случилось на улице Эспланадной. На ролике видно, как девушка, которая стояла у двери, начала таскать за одежду одну из женщин, выходивших с отеля.

Другие дамы, как и неизвестный мужчина, который стоял у черной машины, также встряли в конфликт.

Драка Скрин видео

"У выхода из отеля... произошла драка. Но, не простая, а золотая – драка между дамами самой древней профессии. Что дамы не поделили непонятно, но зрелище получилось не для слабонервных", – сказано в сообщении "Киев Оперативный".

"Может, мужика не поделили", "Самореклама у них", "Конкуренция", "На кого ФОП оформить не могут решить", – пишут пользователи сети в комментариях.

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Как писал OBOZREVATEL, в Киеве пьяные военные устроили драку и стреляли в бойца, который воевал на Донбассе. Раненый ветеран АТО смог дать отпор нападавшим, их задержала полиция.

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