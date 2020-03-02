В Киеве засекли сексуального извращенца, который охотился за девочкой. Фото

Жительница Киева рассказала в сети жуткую историю о мужчине, который якобы преследовал ее дочь-подростка и говорил с ней о сексе.
Об этом киевлянка Ольга Клесман написала на своей странице в Facebook. Инцидент произошел 29 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"За дочерью-подростком увязался извращенец в районе станции метро "Лесная". Сопровождал ее в автобусе и метро. На станции "Левобережная" я ее встречала. Расспрашивал о возрасте, рассказывал о своем сексуальном опыте", – написала мать девочки.
В Киеве засекли сексуального извращенца, который охотился за девочкой
Facebook/Ольга Клесман
По словам женщины, ее дочь растерялась, не смогла кричать, а убежать также не получилось, ведь мужчина блокировал ей путь.
"Со стороны это все выглядело так, будто они знакомы и едут вместе. Она смогла позвонить мне. Я его увидела после того, как они вышли из метро. Заставила вернуться в метро со мной, где сказали, что нужно вызывать 102", – добавила Клесман.
По словам женщины, мужчина начал говорить ей, что он – учитель истории, мастер по борьбе, а их пути с девочкой просто совпали. Также Клесман, ссылаясь на слова других людей, отметила, что тот живет возле станции метро "Лесная" и является "психически нездоровым".
В Киеве засекли сексуального извращенца, который охотился за девочкой
Facebook/Ольга Клесман
В Киеве засекли сексуального извращенца, который охотился за девочкой
Facebook/Ольга Клесман
В Киеве засекли сексуального извращенца, который охотился за девочкой
Facebook/Ольга Клесман
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле колледжа Киевского национального университета технологий и дизайна заметили извращенца. Мужчина стоял прямо у окна класса и мастурбировал. Это все видели дети.
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