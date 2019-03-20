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/Криминал

В Киеве зарезали экс-участника АТО: что известно

7.2тЧитать материал на украинском

В Киеве неизвестные убили экс-участника АТО в его квартире. Жертве нанесли множественные проникающие ранения и разрезали живот.

Погибший был 1996 года рождения, пишет УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

"Тело мужчины с многочисленными проникающими ножевыми ранениями обнаружили в ванной комнате. Известно, что убитый ‒ гражданин Украины, 1996 года рождения, бывший участник АТО", ‒ пояснил источник.

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Полиция зарегистрировала уголовное производство по статье за умышленное убийство. Причастные к преступления лица устанавливаются.

Иллюстрация

Иллюстрация

zn.ua

Как писал OBOZREVATEL, в январе в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Киеве полиция обнаружила труп мужчины. Преступник ударил свою жертву ножом.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Файбер Моня
Файбер Моня
Порядочный человек не пойдёт в каратели. Их гибель естественна и закономерна.
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rauschensky felix
rauschensky felix
не везет хохлам. ихних "защитников" от проклятой рашки то убивают на гражданке благодарные сограждане то в жопу ебут как недавно в колонии. по всей вероятности недалеко то время, когда слова "служил в АТО" будет поводом набить ебало.
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Plygatyrev Aleksey
Plygatyrev Aleksey
бумеранг
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