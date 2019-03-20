В Киеве зарезали экс-участника АТО: что известно

В Киеве неизвестные убили экс-участника АТО в его квартире. Жертве нанесли множественные проникающие ранения и разрезали живот.

Погибший был 1996 года рождения, пишет УНН со ссылкой на собственные источники в полиции.

"Тело мужчины с многочисленными проникающими ножевыми ранениями обнаружили в ванной комнате. Известно, что убитый ‒ гражданин Украины, 1996 года рождения, бывший участник АТО", ‒ пояснил источник.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по статье за умышленное убийство. Причастные к преступления лица устанавливаются.

Иллюстрация zn.ua

Как писал OBOZREVATEL, в январе в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Киеве полиция обнаружила труп мужчины. Преступник ударил свою жертву ножом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!