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27 января • обновлено в 13:40
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/ Криминал

В Киеве зарегистрировали случай коронавируса

21.6т
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В Киеве подтвердили один случай коронавируса. Именно такие результаты показало исследование государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины".

Об этом написала пресс-служба учреждения на своей странице в Facebook. Впрочем, какой это именно штамп – не указано.

"За эпидсезон 2019-2020 г. учреждениями здравоохранения, осуществляющими эпидемиологический надзор за больными на гриппоподобные заболевания (ГПЗ) и тяжелые ОРЗ (ТОРИ), доставлено в вирусологическую лабораторию ГУ "КГЛЦ МЗ Украины" 73 образцы для исследования на грипп", – говорится в сообщении.

"По результатам исследований 67 образцов, проведенных методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) – 3, грипп А нетипований – 1, грипп В – 3, аденовирус – 2, бокавирус – 1, короновирус – 1 и риновирус – 1", – добавили в учреждении.

Также в лабораторном центре отметили, что за четвертую неделю 2020 года заболеваемость на грипп и ОРВИ значительно возросла.

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Автор
Яра Дорош
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Короновірусов різних доволі багато, і чи це той самий, чи інший? Гадау все ж таки інший і спроба показати, що МОЗ не спить і взагалі на варті....
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Горилкой вылечат.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
ЧТД
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