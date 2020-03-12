В Киеве 12 марта заработали первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения, а в области до 1 мая появится еще 30.

Постановления об административных штрафах нарушители будут получать уже с 1 мая. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время запуска Аналитического центра безопасности дорожного движения, написала пресс-служба МВД.

"Сейчас на часах только 10.50, а камеры уже зафиксировали 32 541 нарушение дорожного движения в Киеве. И это работает только 20 первых камер", – сказал он.

В Киеве заработали камеры автофиксации нарушений ПДД. Иллюстрация

Аваков отметил, что введение контроля дорожного движения чрезвычайно влияет на количество ДТП. А заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил, что, по статистике, 40% аварий происходит именно из-за превышения скоростного режима.

"По состоянию на сегодня установлено 20 камер в Киеве. До 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Они будут работать в местах, где, по статистике, погибало и травмировались в ДТП больше всего граждан", – подчеркнул Геращенко.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сказал, что со временем эта система заработает по всей стране.

Где были установлены камеры фотовидеофиксациии дорожного движения в Киеве?

Ул. Елены Телиги, 39.

Набережное шоссе, 4 (напротив).

Днепровская набережная (перекресток с улицей Причальной).

Улица Братиславская, 18.

Чоколовский бульвар, 24.

Северный мост (в направлении левого берега).

Северный мост (в направлении правого берега).

Броварский проспект (м. Левобережная).

Броварский проспект/ул. Строителей.

Южный мост (в направлении левого берега).

Южный мост (в направлении правого берега).

Проспект Героев Сталинграда, 25.

Проспект Владимира Маяковского, 56.

Проспект Владимира Маяковского, 65.

Дружбы народов бульвар, 27.

Дружбы народов бульвар, 36.

Столичное шоссе, 58 (в направлении Киева).

Столичное шоссе 58 (в направлении г. Обухов).

Харьковская площадь/проспект Бажана.

Харьковская площадь/проспект Бажана.

Карта расположения камер в Киеве МВД

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