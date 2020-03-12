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12 марта • обновлено в 15:08
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/ Криминал

В Киеве заработали камеры автофиксации нарушений ПДД

3.1т
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В Киеве 12 марта заработали первые 20 камер фотовидеофиксациии дорожного движения, а в области до 1 мая появится еще 30.

Постановления об административных штрафах нарушители будут получать уже с 1 мая. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время запуска Аналитического центра безопасности дорожного движения, написала пресс-служба МВД.

"Сейчас на часах только 10.50, а камеры уже зафиксировали 32 541 нарушение дорожного движения в Киеве. И это работает только 20 первых камер", – сказал он.

В Киеве заработали камеры автофиксации нарушений ПДД. Иллюстрация

В Киеве заработали камеры автофиксации нарушений ПДД. Иллюстрация

Аваков отметил, что введение контроля дорожного движения чрезвычайно влияет на количество ДТП. А заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил, что, по статистике, 40% аварий происходит именно из-за превышения скоростного режима.

"По состоянию на сегодня установлено 20 камер в Киеве. До 1 мая, в день запуска системы в штатном режиме, будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Они будут работать в местах, где, по статистике, погибало и травмировались в ДТП больше всего граждан", – подчеркнул Геращенко.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сказал, что со временем эта система заработает по всей стране.

Где были установлены камеры фотовидеофиксациии дорожного движения в Киеве?

  • Ул. Елены Телиги, 39.

  • Набережное шоссе, 4 (напротив).

  • Днепровская набережная (перекресток с улицей Причальной).

  • Улица Братиславская, 18.

  • Чоколовский бульвар, 24.

  • Северный мост (в направлении левого берега).

  • Северный мост (в направлении правого берега).

  • Броварский проспект (м. Левобережная).

  • Броварский проспект/ул. Строителей.

  • Южный мост (в направлении левого берега).

  • Южный мост (в направлении правого берега).

  • Проспект Героев Сталинграда, 25.

  • Проспект Владимира Маяковского, 56.

  • Проспект Владимира Маяковского, 65.

  • Дружбы народов бульвар, 27.

  • Дружбы народов бульвар, 36.

  • Столичное шоссе, 58 (в направлении Киева).

  • Столичное шоссе 58 (в направлении г. Обухов).

  • Харьковская площадь/проспект Бажана.

  • Харьковская площадь/проспект Бажана.

Карта расположения камер в Киеве

Карта расположения камер в Киеве

МВД

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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