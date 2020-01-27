В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал: людей эвакуировали

В Киеве в понедельник вечером, 27 января, внезапно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Дело в том, что поступило анонимное сообщение о "заминировании".

Всех сотрудников и пассажиров эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" на своей странице в Facebook.

Взрывотехники, кинологи и правоохранители начали проверку объекта. Поезда же продолжили курсировать по графику. Посадку пассажиров начали осуществлять через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 января неизвестные сообщили о "заминировании" 5 станций метро, в том числе и центральных. Также в этот же день на Харьковском массиве "заминировали" сразу четыре учебных заведения. Сотни детей срочно эвакуировали.

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