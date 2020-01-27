Главная Новости
27 января • обновлено в 18:14
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал: людей эвакуировали

1.2т
Читать материал на украинском

В Киеве в понедельник вечером, 27 января, внезапно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала. Дело в том, что поступило анонимное сообщение о "заминировании".

Всех сотрудников и пассажиров эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" на своей странице в Facebook.

Взрывотехники, кинологи и правоохранители начали проверку объекта. Поезда же продолжили курсировать по графику. Посадку пассажиров начали осуществлять через прилегающие к центральному зданию переходы.

В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

В Киеве "заминировали" железнодорожный вокзал

Новости
В Киеве закрывали аэропорт, вокзал и станции метро: что случилось

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 24 января неизвестные сообщили о "заминировании" 5 станций метро, в том числе и центральных. Также в этот же день на Харьковском массиве "заминировали" сразу четыре учебных заведения. Сотни детей срочно эвакуировали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
8
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги