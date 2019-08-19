В Киеве "заминировали" все вокзалы: что известно

В понедельник, 19 августа, неизвестные сообщили о "наличии взрывчатки" на всех железнодорожных вокзалах Киева.

Как написал "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, сообщение поступило около 15:00.

Спецслужбы принялись проверять здания и прилегающие территории.

В Киеве "заминировали" все вокзалы

Правоохранители начали проверять все железнодорожные вокзалы Киева на наличие подозрительных и опасных предметов. В том числе и железнодорожные — Центральный и Южный, автовокзал.

На место направили соответствующие службы — кинологов, медиков, полицию и сотрудников ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 28 мая, в Киеве сообщили о минировании десятков больниц, родильных домов, магазинов и жилых домов. Позже, 12 августа, в Киеве заявили о минировании всех больниц, мостов и торгово-развлекательных центров.

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