|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве "заминировали" ТЦ и Майдан Незалежности: эвакуировали 1500 человек

Читать материал на украинском

В Киеве неизвестные сообщили о минировании торгового центра, расположенного в центре столицы. Полиция эвакуировала около 1500 человек.

Вначале утром 14 апреля поступил звонок о заложенной взрывчатке в ТЦ, а еще через час – всего Майдана Незалежности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По этим адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района. Из помещений заведения эвакуировали посетителей и сотрудников. Правоохранители тщательно проверяют объекты и территорию рядом", – сообщили в полиции.

Новости
Работают взрывотехники: в Харькове ''заминировали'' сразу две школы

Аналогичный вызов о ложном минировании уже поступал 27 марта. Спустя несколько часов неизвестные сообщили о минировании ТРЦ Gulliver – из здания пришлось эвакуировать всех сотрудников и посетителей. Также взрывчатку пришлось искать в ТРЦ Sky Mall.

Иллюстрация

Иллюстрация

www.max-foto.info

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта в полицию Киева поступило сообщение о заминировании отеля на улице Институтской.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Не успели каву попить цеевропеецы порхатые
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения