В Киеве "заминировали" ТЦ и Майдан Незалежности: эвакуировали 1500 человек

В Киеве неизвестные сообщили о минировании торгового центра, расположенного в центре столицы. Полиция эвакуировала около 1500 человек.

Вначале утром 14 апреля поступил звонок о заложенной взрывчатке в ТЦ, а еще через час – всего Майдана Незалежности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По этим адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района. Из помещений заведения эвакуировали посетителей и сотрудников. Правоохранители тщательно проверяют объекты и территорию рядом", – сообщили в полиции.

Аналогичный вызов о ложном минировании уже поступал 27 марта. Спустя несколько часов неизвестные сообщили о минировании ТРЦ Gulliver – из здания пришлось эвакуировать всех сотрудников и посетителей. Также взрывчатку пришлось искать в ТРЦ Sky Mall.

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Как писал OBOZREVATEL, 31 марта в полицию Киева поступило сообщение о заминировании отеля на улице Институтской.

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