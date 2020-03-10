В Днепровском районе Киева во вторник утром, 10 марта, "заминировали" ТРЦ "Квадрат", что на бульваре Перова, 36.
Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. В сети опубликовали фото с места ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"
Людей, которые были внутри ТРЦ, эвакуировали. Специалисты начали проверку.
В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"
В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"
В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"
Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро "Вокзальная" в Киеве 6 марта прогремел взрыв. В вагоне поезда взорвали петарду.
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