В Днепровском районе Киева во вторник утром, 10 марта, "заминировали" ТРЦ "Квадрат", что на бульваре Перова, 36.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. В сети опубликовали фото с места ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

Людей, которые были внутри ТРЦ, эвакуировали. Специалисты начали проверку.

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро "Вокзальная" в Киеве 6 марта прогремел взрыв. В вагоне поезда взорвали петарду.

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