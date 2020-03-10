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10 марта • обновлено в 12:15
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/ Криминал

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

1.6т
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В Днепровском районе Киева во вторник утром, 10 марта, "заминировали" ТРЦ "Квадрат", что на бульваре Перова, 36.

Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook. В сети опубликовали фото с места ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

Людей, которые были внутри ТРЦ, эвакуировали. Специалисты начали проверку.

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

В Киеве "заминировали" ТРЦ "Квадрат"

Как сообщал OBOZREVATEL, на станции метро "Вокзальная" в Киеве 6 марта прогремел взрыв. В вагоне поезда взорвали петарду.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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