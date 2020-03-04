В Киеве в среду, 4 марта, внезапно закрыли входы и выходы на станцию метро "Дворец спорта", а также соответствующую пересадку.

Дело в том, что поступил анонимный звонок о "минировании". Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

Информацию об открытии станции пообещали предоставить сразу после завершения проверки.

В Киеве "заминировали" станцию метро "Дворец спорта"

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта, расположенное на Спортивной площади, а также Кассационный суд в составе Верховного Суда на улице Александра Копыленко, 6.

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