В Киеве в среду, 4 марта, внезапно закрыли входы и выходы на станцию метро "Дворец спорта", а также соответствующую пересадку.
Дело в том, что поступил анонимный звонок о "минировании". Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.
Информацию об открытии станции пообещали предоставить сразу после завершения проверки.
В Киеве "заминировали" станцию метро "Дворец спорта"
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта, расположенное на Спортивной площади, а также Кассационный суд в составе Верховного Суда на улице Александра Копыленко, 6.
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