В Киеве "заминировали" популярные ТЦ: объявлена эвакуация

В среду, 29 мая, неизвестные заявили о минировании нескольких крупных торговых центров и магазинов в Киеве.
Об этом в сети сообщили очевидцы. Так, в Telegram-канале KO INFO отмечается, что анонимные звонки о минировании поступили к правоохранителям касательно:
магазина "Сильпо" на ул. Теодора Драйзера, 8;
ТРЦ Lavina;
ТЦ Globus;
ТРЦ РайON;
ТЦ "Украина";
ТРЦ "Караван".
Иллюстрация. ТЦ Globus в Киеве
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Всех посетителей и работников срочно эвакуировали, на места приехали полицейские и взрывотехники.
ТЦ "Украина", 29 мая
ТЦ "Украина", 29 мая
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в Киеве сообщили о минировании десятков больниц, родильных домов, магазинов и жилых домов.
Ранее, 21 мая, в украинской столице "заминировали" здание городской госадминистрации.
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