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/Криминал

В Киеве "заминировали" популярные ТЦ: объявлена эвакуация

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В среду, 29 мая, неизвестные заявили о минировании нескольких крупных торговых центров и магазинов в Киеве.

Об этом в сети сообщили очевидцы. Так, в Telegram-канале KO INFO отмечается, что анонимные звонки о минировании поступили к правоохранителям касательно:

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  • магазина "Сильпо" на ул. Теодора Драйзера, 8;

  • ТРЦ Lavina;

  • ТЦ Globus;

  • ТРЦ РайON;

  • ТЦ "Украина";

  • ТРЦ "Караван".

Иллюстрация. ТЦ Globus в Киеве

Иллюстрация. ТЦ Globus в Киеве

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Всех посетителей и работников срочно эвакуировали, на места приехали полицейские и взрывотехники.

ТЦ "Украина", 29 мая

ТЦ "Украина", 29 мая

ТЦ "Украина", 29 мая

ТЦ "Украина", 29 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в Киеве сообщили о минировании десятков больниц, родильных домов, магазинов и жилых домов.

Ранее, 21 мая, в украинской столице "заминировали" здание городской госадминистрации.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
минированиефотографии
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Ларина Антонина
Ларина Антонина
Мoя иcкpeнняя блaгодapноcть тeм, кто пoкaзал мнe cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁73j0ms9 Прoсто пpoйдя пpoстой oпpoc полyчила почти полугoдoвyю зарплaтy)) Пoльзyйтеcь, пока ecть возмoжность=)
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