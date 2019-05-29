В Киеве "заминировали" популярные ТЦ: объявлена эвакуация

В среду, 29 мая, неизвестные заявили о минировании нескольких крупных торговых центров и магазинов в Киеве.

Об этом в сети сообщили очевидцы. Так, в Telegram-канале KO INFO отмечается, что анонимные звонки о минировании поступили к правоохранителям касательно:

магазина "Сильпо" на ул. Теодора Драйзера, 8;

ТРЦ Lavina;

ТЦ Globus;

ТРЦ РайON;

ТЦ "Украина";

ТРЦ "Караван".

Иллюстрация. ТЦ Globus в Киеве Рубрика

Всех посетителей и работников срочно эвакуировали, на места приехали полицейские и взрывотехники.

ТЦ "Украина", 29 мая

ТЦ "Украина", 29 мая

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в Киеве сообщили о минировании десятков больниц, родильных домов, магазинов и жилых домов.

Ранее, 21 мая, в украинской столице "заминировали" здание городской госадминистрации.

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