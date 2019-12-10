В Киеве "заминировали" мэрию: первые подробности

Во вторник, 10 декабря, "заминировали" здание Киевской городской государственной администрации на улице Крещатик, 36.

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Об этом написало издание "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания. На данный момент проведена эвакуация сотрудников и посетителей. В здании работают взрывотехники и кинологическая служба. Работы по обследованию здания продлятся еще как минимум час. Опасных предметов на данный момент не обнаружено", – сказал начальник управления по гражданской защите КГГА Роман Ткачук.

В Киеве "заминировали" мэрию Знай.ua

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали" Знай.ua

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей Знай.ua

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали" Знай.ua

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей Знай.ua

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали" Знай.ua

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей Знай.ua

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали" Знай.ua

Новость обновляется.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!