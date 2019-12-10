В Киеве "заминировали" мэрию: первые подробности

Во вторник, 10 декабря, "заминировали" здание Киевской городской государственной администрации на улице Крещатик, 36.
Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Об этом написало издание "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Поступило анонимное сообщение о минировании здания. На данный момент проведена эвакуация сотрудников и посетителей. В здании работают взрывотехники и кинологическая служба. Работы по обследованию здания продлятся еще как минимум час. Опасных предметов на данный момент не обнаружено", – сказал начальник управления по гражданской защите КГГА Роман Ткачук.
В Киеве "заминировали" мэрию
Знай.ua
Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"
Знай.ua
Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей
Знай.ua
Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"
Знай.ua
Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей
Знай.ua
Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"
Знай.ua
Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей
Знай.ua
Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"
Знай.ua
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