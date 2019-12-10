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10 декабря • обновлено в 13:34
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/ Криминал

В Киеве "заминировали" мэрию: первые подробности

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Во вторник, 10 декабря, "заминировали" здание Киевской городской государственной администрации на улице Крещатик, 36.

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Об этом написало издание "Сегодня" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Поступило анонимное сообщение о минировании здания. На данный момент проведена эвакуация сотрудников и посетителей. В здании работают взрывотехники и кинологическая служба. Работы по обследованию здания продлятся еще как минимум час. Опасных предметов на данный момент не обнаружено", – сказал начальник управления по гражданской защите КГГА Роман Ткачук.

В Киеве "заминировали" мэрию

В Киеве "заминировали" мэрию

Знай.ua

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Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"

Знай.ua

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Знай.ua

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"

Знай.ua

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Знай.ua

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"

Знай.ua

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Из помещения срочно эвакуировали всех сотрудников и посетителей

Знай.ua

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"

Здание Киевской городской государственной администрации 10 декабря "заминировали"

Знай.ua

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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