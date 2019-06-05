В Киеве "заминировали" Институт рака: больных эвакуировали на каталках

В Киеве 5 июня неизвестные сообщили о минировании Института рака. Эвакуировать пациентов пришлось прямо на каталках.

Снимки с места происшествия опубликовал в Facebook Василий Савчур. Личность анонимного "минера" устанавливается.

"Национальный институт рака в Киеве заминировали типа. И все тяжелобольные были вынуждены выйти на улицу", – уточнил он.

Место происшествия Facebook Василий Савчур

Также 5 июня неизвестные сообщили о якобы минировании всех заведений McDonald's.

Как писал OBOZREVATEL, 29 мая неизвестные заявили о минировании нескольких крупных ТРЦ. Посетителей и сотрудников эвакуировали из шести торговых центров. Сообщение о минировании не подтвердилось.

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