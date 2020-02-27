В Киеве "заминировали" Дворец Спорта: началась эвакуация

В четверг, 27 февраля, в Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта, которое находится на Спортивной площади.

Вызов на линию "101" поступил примерно в 10:40. Об этом написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

На место ЧП сразу направили кинологов и взрывотехников. Примечательно, что именно в это время во Дворце Спорта проходил форум, на который пришло огромное количество людей. Поэтому правоохранители начали эвакуацию посетителей.

В Киеве "заминировали" Дворец Спорта Информатор

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве утром, 24 января, на Харьковском массиве "заминировали" сразу четыре учебных заведения. Сотни детей срочно эвакуировали.

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