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27 февраля • обновлено в 12:39
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/ Криминал

В Киеве "заминировали" Дворец Спорта: началась эвакуация

4.2т
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В четверг, 27 февраля, в Киеве "заминировали" здание Дворца Спорта, которое находится на Спортивной площади.

Вызов на линию "101" поступил примерно в 10:40. Об этом написало издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

На место ЧП сразу направили кинологов и взрывотехников. Примечательно, что именно в это время во Дворце Спорта проходил форум, на который пришло огромное количество людей. Поэтому правоохранители начали эвакуацию посетителей.

В Киеве "заминировали" Дворец Спорта

В Киеве "заминировали" Дворец Спорта

Информатор

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве утром, 24 января, на Харьковском массиве "заминировали" сразу четыре учебных заведения. Сотни детей срочно эвакуировали.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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