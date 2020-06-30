В Киеве закрыли три станции метро из-за "минирования"

Кирилл Лютый Криминал 18:38, 30.06.2020 Обновлено: 18:46, 30.06.2020

В Киеве закрыли на вход и выход станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная"

Как сказано в Telegram-канале КГГА, поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована после завершения проверки", – отмечается в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, в начале июня в Киеве закрывали станцию метро "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании. Однако тогда взрывоопасных предметов не обнаружили.

Комментировать
Кияни Криминал

Смотрите также

Третьякова заявила, что не сложит мандат, и рассказала о своих заслугах. Видео

В посольстве Украины в Великобритании напомнили российским дипломатам, чей Крым

Иран выдал ордер на арест Трампа и обратился в Интерпол

Оскандалившаяся "слуга" Третьякова обвинила родственников пропавших без вести на Донбассе в обмане из-за "больших денег"

Вода в Крым – самое большое предательство, которое может позволить власть, – Балух