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В Киеве закрыли три станции метро из-за "минирования"

Кирилл Лютый
Криминал
1,3 т.
Киевское метро. Фото - УНИАН

Киевское метро. Фото - УНИАН.

В Киеве закрыли на вход и выход станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная"

Как сказано в Telegram-канале КГГА, поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована после завершения проверки", – отмечается в сообщении.

В Киеве закрыли три станции метро из-за "минирования"

В Киеве закрыли три станции метро из-за "минирования"

Как писал OBOZREVATEL, в начале июня в Киеве закрывали станцию метро "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании. Однако тогда взрывоопасных предметов не обнаружили.

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