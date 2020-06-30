В Киеве закрыли на вход и выход станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная"

Как сказано в Telegram-канале КГГА, поступил анонимный звонок о минировании.

"Информация об открытии станций будет опубликована после завершения проверки", – отмечается в сообщении.

В Киеве закрыли три станции метро из-за "минирования"

Как писал OBOZREVATEL, в начале июня в Киеве закрывали станцию метро "Майдан Незалежности" из-за анонимного сообщения о минировании. Однако тогда взрывоопасных предметов не обнаружили.