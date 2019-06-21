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В Киеве закрыли пять станций метро: что произошло

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В Киеве 21 июня из-за анонимного сообщения о минировании закрыли сразу пять станций метро.

Вначале взрывчатку искали на "Крещатике", в связи с чем ее закрыли вместе с пересадкой на "Майдан Незалежности". Взрывоопасных предметов не нашли, сообщили в пресс-службе метрополитена Киева.

Как только станция "Крещатик" была открыта, анонимные злоумышленники "заминировали" ст. "Олимпийская" на "синей" ветке метро, "Печерская" и "Золотые ворота" (вместе с переходом на "Театральную") на "зеленой" и "Гидропарк" на красной.

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Поезда следуют мимо этих станций, вход и выход на них ограничен. Поисками взрывчатки и человека, который о ней сообщил, занимается полиция.

Иллюстрация

Иллюстрация

РБК-Украина

По состоянию на 12:31, информации о восстановлении движения не поступало.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня в киевском метро произошло еще одно ЧП. Молодой человек внезапно упал на станции "Контрактовая", и ему сильно повредило голову проезжающим поездом.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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