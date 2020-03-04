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4 марта • обновлено в 14:20
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/ Криминал

В Киеве загорелся пассажирский автобус: первое видео

3.4т
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В Киеве в среду, 4 марта, вспыхнул масштабный пожар в рейсовом пассажирском автобусе.

Инцидент произошел на проспекте Победы, рядом со станцией метро "Святошин". Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно. Информация о пострадавших устанавливается", – говорится в посте.

В Киеве загорелся пассажирский автобус

В Киеве загорелся пассажирский автобус

Скриншот

На видео, опубликованном в сети, видно, как из задней части транспортного средства шел густой черный дым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе, в котором находились пассажиры.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Путен страну довел. При Порошенко такого не было.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шо автобус, вся Украина полыхает...
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