В Киеве загорелся пассажирский автобус: первое видео

В Киеве в среду, 4 марта, вспыхнул масштабный пожар в рейсовом пассажирском автобусе.
Инцидент произошел на проспекте Победы, рядом со станцией метро "Святошин". Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Водители пытаются ликвидировать пожар самостоятельно. Информация о пострадавших устанавливается", – говорится в посте.
В Киеве загорелся пассажирский автобус
Скриншот
На видео, опубликованном в сети, видно, как из задней части транспортного средства шел густой черный дым.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 1 марта прямо во время движения вспыхнул масштабный пожар в маршрутном автобусе, в котором находились пассажиры.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.