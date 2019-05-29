В Киеве загорелся бывший завод Порошенко: фото с места ЧП

В среду, 29 мая, в Киеве на судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском" произошел пожар.

Об этом в Facebook сообщает "ДТП.Киев". Отмечается, что огонь возник на пирсе завода.

"Серьезный пожар на территории завода Кузница на Рыбальском: на месте работают пожарные. Очень сильное задымление, видно с расстояния в несколько километров", – говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии OBOZREVATEL сообщила, что пожар начался на пирсе по адресу Электриков, 29а. Огонь возник в трюме судна, которое пришвартовали на ремонт. Пожар распространился на площадь 100 м.кв. На место возгорания работали четыре единицы техники и 20 человек личного состава, пожар локализовали.

Отметим, что предприятие выполняет ряд оборонных заказов, среди которых строительство среднего разведывательного корабля и катеров для ВМС ВС Украины. Владеет предприятием Компанией "Евинз лимитед" из группы "ТАС", конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.

До этого завод принадлежал "Прайм Эссетс Кэпитал" владельцами которого является пятый президент Украины Петр Порошенко и бизнесмен Игорь Кононенко.

Пожар на "Кузнице на Рыбальском" facebook

Пожар на "Кузнице на Рыбальском" mil.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошел пожар в жилом доме, в результате которого погиб один человек.

Также в столице вспыхнул масштабный пожар. Клубы дыма были видны на несколько километров.

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