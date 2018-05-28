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В Киеве горел бывший кинотеатр: все подробности, фото и видео

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В Киеве в понедельник, 28 мая, загорелось здание бывшего кинотеатра "Экран", расположенное в районе станции метро "Житомирская" (чтобы посмотреть видео, доскрольте вниз страницы).

Дым из здания на проспекте Победы, 117, был виден в сотнях метров.

По данным ГосЧС в Киеве, огонь распространился на 60 квадратных метров. В частности, горела крыша постройки.

В 11:24 пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.

Максим Биев

Причина ЧП пока неизвестна.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Объект
пожар
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