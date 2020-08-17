В Киеве загорелась квартира в многоэтажке. Первые фото

Вероника Ковбасюк Криминал 09:52, 17.08.2020 Обновлено: 10:36, 17.08.2020

В Дарницком районе Киева в понедельник утром, 17 августа, вспыхнул серьезный пожар в квартире жилого дома.

ЧП произошло на улице Бориспольской, 4. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Пожар вспыхнул на девятом этаже дома. Отмечается, информация о пострадавших и причине возгорания устанавливается, а на месте работают спасатели ГСЧС.

В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар
В Киеве загорелась квартира в многоэтажке
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева в многоэтажке на улице Сулеймана Стальского, 28-а произошел пожар, в результате которого погиб человек.

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