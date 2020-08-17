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В Киеве загорелась квартира в многоэтажке. Первые фото

Вероника Ковбасюк
Вероника Ковбасюк
Криминал
5,5 т.
В Киеве загорелась квартира в многоэтажке

В Киеве загорелась квартира в многоэтажке.

В Дарницком районе Киева в понедельник утром, 17 августа, вспыхнул серьезный пожар в квартире жилого дома.

ЧП произошло на улице Бориспольской, 4. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Пожар вспыхнул на девятом этаже дома. Отмечается, информация о пострадавших и причине возгорания устанавливается, а на месте работают спасатели ГСЧС.

В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар

В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар

В Киеве загорелась квартира в многоэтажке

В Киеве загорелась квартира в многоэтажке

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