В Киеве загорелась квартира в многоэтажке. Первые фото

В Киеве загорелась квартира в многоэтажке.
В Дарницком районе Киева в понедельник утром, 17 августа, вспыхнул серьезный пожар в квартире жилого дома.
ЧП произошло на улице Бориспольской, 4. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook.
Пожар вспыхнул на девятом этаже дома. Отмечается, информация о пострадавших и причине возгорания устанавливается, а на месте работают спасатели ГСЧС.
В Дарницком районе Киева вспыхнул пожар
В Киеве загорелась квартира в многоэтажке
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